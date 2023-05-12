Мисюль рассказал, что изменилось в «Локомотиве» с назначением штаба Никитина

Бывший защитник «Локомотива» Даниил Мисюль рассказал, что изменилось в ярославском клубе с назначением штаба Игоря Никитина.

«С приходом этого тренерского штаба в «Локомотиве» изменилось очень многое. Команда очень сильно добавила – и в психологии, и в игре. Мы были готовы к этому пути, но в плей-офф чего-то не хватило. Думаю, что дальше у команды всё должно получиться с этим тренерским штабом.

Согласен с высокой оценкой Юшкевича. Он один из лучших тренеров по работе с защитниками, с кем мне доводилось работать. Очень большое внимание уделяет мелочам и деталям. Всегда может подсказать какие-то такие вещи, о которых ты сам даже и не задумывался, не знал об этом, потому что тебе этого просто не говорили. Особенно так было в первое время, когда они только пришли в клуб. Это реально работает и помогает игрокам. Повторюсь, что было очень много индивидуальных разговоров, отдельно для каждого в команде, и всё это сильно помогало», — сказал Мисюль в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Мисюлем читайте на «Чемпионате»: