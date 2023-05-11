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Капитан «Колорадо» Ландеског опубликовал фото после операции на колене

Капитан «Колорадо» Ландеског опубликовал фото после операции на колене
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Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию после перенесённой операции по пересадке хряща в правом колене.

«Всё прошло хорошо. Спасибо всем за поддержку», — подписал фотографию Ландеског.

Напомним, операция на правом колене была проведена 10 мая в медицинском центре университета «Раш» в Чикаго. Ожидается, что 30-летний форвард пропустит весь сезон-2023/2024.

30-летний капитан «Эвеланш» набрал 59 (30+29) очков в 51 игре в регулярном сезоне-2021/2022. Ранее Ландеског стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в 2022 году.

«Лавины» в текущем регулярном сезоне заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 109 очков за 82 матча. Однако из розыгрыша Кубка Стэнли «Колорадо» вылетел уже в первом раунде, уступив «Сиэтл Кракен» со счётом 3-4 в серии.

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