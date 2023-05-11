Капитан «Колорадо» Ландеског опубликовал фото после операции на колене

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског на своей странице в социальной сети опубликовал фотографию после перенесённой операции по пересадке хряща в правом колене.
«Всё прошло хорошо. Спасибо всем за поддержку», — подписал фотографию Ландеског.
Напомним, операция на правом колене была проведена 10 мая в медицинском центре университета «Раш» в Чикаго. Ожидается, что 30-летний форвард пропустит весь сезон-2023/2024.
30-летний капитан «Эвеланш» набрал 59 (30+29) очков в 51 игре в регулярном сезоне-2021/2022. Ранее Ландеског стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» в 2022 году.
«Лавины» в текущем регулярном сезоне заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 109 очков за 82 матча. Однако из розыгрыша Кубка Стэнли «Колорадо» вылетел уже в первом раунде, уступив «Сиэтл Кракен» со счётом 3-4 в серии.
- 11 мая 2023
-
22:23
-
22:10
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:22
-
21:03
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:19
-
20:07
-
19:47
-
19:31
-
19:10
-
18:49
-
18:40
-
18:29
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:31
-
17:31
-
17:25
-
17:14
-
17:02
-
16:53
-
16:36
-
16:24
-
16:08
-
15:50
-
15:35
-
15:22
-
15:15
-
15:00