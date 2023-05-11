Коньков: ЧМ приковывает к себе интерес, нам необходимо следить за его тенденциями

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков заявил, что даже в отсутствие сборной России необходимо следить за чемпионатом мира и его тенденциями.

«Я считаю, что чемпионат мира всегда приковывает к себе интерес. Если мы сейчас не видим суперзвёзд из НХЛ, то он откроет для нас новые имена. У молодёжи будет отличная возможность подтвердить свой статус. В сборных Канады, Финляндии и Швеции всегда есть игроки, которые выступают в НХЛ и уже завоевали там себе имена.

Понятно, что наши болельщики ждут выступления российской команды. Но хоккей живёт и развивается. На чемпионате мира можно понаблюдать за тенденциями развития хоккея. Кто бы ни играл, стать чемпионом мира – это всегда престижно и остаётся в памяти. На наступающем турнире нам будет на что посмотреть, он принесёт нам множество ярких моментов. Кто-то не хочет следить за ним, так как там не будет сборной России. Пожалуйста, это право каждого. Но я считаю, что нам необходимо следить за теми тенденциями, которые там будут показаны. Это полезно для действующих игроков и молодёжи, потому что они могут многое для себя почерпнуть», – цитирует Конькова «РБ Спорт».

Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.