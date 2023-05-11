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Кожевников: не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира

Кожевников: не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сообщил, что не будет смотреть предстоящий чемпионат мира по хоккею, потому что в нём не участвует сборная России, отстранённая от соревнований по решению Международной федерации хоккея.

«Я не буду смотреть этот чемпионат мира без участия сборной России. Мне он неинтересен. Я не понимаю игроков, которые будут без России считать себя чемпионами мира. Это будет первенство Восточной Европы. Пускай проводят его.

Если бы всё было нормально, сборная России при текущем раскладе точно была бы наверху. Впрочем, что тут можно предполагать. Нам не с чем было сравнивать в этом сезоне», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Финляндии. Турнир пройдёт в Финляндии и Латвии, начнётся 12 мая и завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая. «Матч ТВ» в прямом эфире покажет 15 матчей чемпионата мира — 2023.

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