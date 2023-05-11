Экс-форвард «Салавата» Умарк перешёл в шведский «Лулео»

Шведский нападающий Линус Умарк вернулся в «Лулео», сообщает официальный сайт клуба.

36-летний нападающий подписал контракт со шведским клубом, в котором начинал свою хоккейную карьеру. В конце апреля Умарк стал победителем чемпионата Швейцарии в составе хоккейного клуба «Серветт» вместе с Теэму Хартикайненом. Форвард набрал 56 (16+40) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф бывший хоккеист «Салавата Юлаева» записал на свой счёт 12 (6+6) баллов в 18 играх.

Умарк является двукратным бронзовым призёром и победителем чемпионатов мира в составе сборной Швеции. Он является лучшим бомбардиром среди всех шведских игроков в истории КХЛ. В составе «Салавата Юлаева» Умарк играл с 2015 по 2020 год.