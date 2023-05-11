Экс-форвард «Салавата» Умарк перешёл в шведский «Лулео»
Поделиться
Шведский нападающий Линус Умарк вернулся в «Лулео», сообщает официальный сайт клуба.
36-летний нападающий подписал контракт со шведским клубом, в котором начинал свою хоккейную карьеру. В конце апреля Умарк стал победителем чемпионата Швейцарии в составе хоккейного клуба «Серветт» вместе с Теэму Хартикайненом. Форвард набрал 56 (16+40) очков в 52 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф бывший хоккеист «Салавата Юлаева» записал на свой счёт 12 (6+6) баллов в 18 играх.
Умарк является двукратным бронзовым призёром и победителем чемпионатов мира в составе сборной Швеции. Он является лучшим бомбардиром среди всех шведских игроков в истории КХЛ. В составе «Салавата Юлаева» Умарк играл с 2015 по 2020 год.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 мая 2023
-
22:47
-
22:23
-
22:10
-
22:00
-
21:43
-
21:30
-
21:22
-
21:03
-
21:00
-
20:49
-
20:38
-
20:19
-
20:07
-
19:47
-
19:31
-
19:10
-
18:49
-
18:40
-
18:29
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:31
-
17:31
-
17:25
-
17:14
-
17:02
-
16:53
-
16:36
-
16:24
-
16:08
-
15:50
-
15:35
-
15:22
-
15:15
Партнерский контент