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«Он первым сбросил перчатки». Нурс — о своей дисквалификации за инициирование драки

«Он первым сбросил перчатки». Нурс — о своей дисквалификации за инициирование драки
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Защитник «Эдмонтона» Дарнелл Нурс прокомментировал свою дисквалификацию за инициирование драки с защитником «Вегаса» Никласом Хагом. Согласно правилам НХЛ игрок получает автоматическую дисквалификацию, если он инициировал драку.

«Думаю, что этот бой прошёл между двумя людьми, которые были готовы драться. Я не инициировал его и не прыгал на соперника каким-либо образом. Он первым сбросил перчатки и нанёс первые… восемь ударов. Так что было немного неожиданно получить дисквалификацию за это.

Я играю по 24 минуты за матч и не хочу быть вне игры в неподходящее время. Когда остаётся 30 секунд в игре со счётом 4:1, я думаю, что это легальный способ получить честный бой, в котором оба хотят драться и готовы к поединку», — цитирует Нурса пресс-служба НХЛ.

Напомним, на пятый матч серии также дисквалифицирован защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело за удар клюшкой форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля. Пятый матч пройдёт 13 мая на площадке «Вегаса».

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