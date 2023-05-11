Защитник «Эдмонтона» Нурс дисквалифицирован на один матч, тренер «Ойлерз» оштрафован

Департамент безопасности игроков НХЛ дисквалифицировал защитника «Эдмонтон Ойлерз» Дарнелла Нурса за драку в конце четвёртого матча серии полуфинала плей-офф Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (4:1).

Также, главный тренер «нефтяников» Джей Вудкрофт был оштрафован на $ 10 тыс. в соответствии с правилом 46.21 «Подстрекательство в последние пять минут основного времени матча».

Напомним, на последней минуте матча состоялась яркая драка между защитником «Эдмонтона» Дарнеллом Нурсом и защитником «Вегаса» Николасом Хагом. Хоккеисты на протяжении всего матча подначивали друг друга. Инициировал потасовку Нурс, он же оказался победителем в продолжительном бою, нанеся больше повреждений сопернику. По итогам боя Хаг остался с разбитым лицом и окровавленной майкой.