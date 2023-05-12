Павелски сравнялся с Кросби по голам в плей-офф НХЛ и вплотную приблизился к Овечкину

Нападающий «Далласа» Джо Павелски забил один гол в пятом матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (5:2).

Всего в карьере 38-летнего ветерана 71 гол в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл Стива Айзермана и сравнялся с Сидни Кросби. Из действующих игроков НХЛ больше Павелски в плей-офф забил лишь нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (72 гола).

Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.

Напомним, завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.