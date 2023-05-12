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Павелски сравнялся с Кросби по голам в плей-офф НХЛ и вплотную приблизился к Овечкину

Павелски сравнялся с Кросби по голам в плей-офф НХЛ и вплотную приблизился к Овечкину
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Нападающий «Далласа» Джо Павелски забил один гол в пятом матче серии плей-офф с «Сиэтлом» (5:2).

Всего в карьере 38-летнего ветерана 71 гол в матчах плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошёл Стива Айзермана и сравнялся с Сидни Кросби. Из действующих игроков НХЛ больше Павелски в плей-офф забил лишь нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин (72 гола).

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
12 мая 2023, пятница. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Джонстон (Бенн) – 03:57 (5x5)   2:0 Хинц (Харли, Робертсон) – 05:35 (5x5)   3:0 Павелски (Робертсон, Хинц) – 20:35 (5x5)   3:1 Ларссон (Эберле, Картье) – 21:59 (5x5)   3:2 Макканн (Гурд, Танев) – 27:30 (5x5)   4:2 Хинц (Павелски, Робертсон) – 51:23 (5x5)   5:2 Факса – 56:43 (en)

Лидером по голам в плей-офф за всю историю НХЛ является Уэйн Гретцки, забросивший 122 шайбы за 208 матчей.

Напомним, завершился пятый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

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