Финляндия — США: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. В матче открытии группы А встретятся хозяева чемпионата сборная Финляндии и сборная США. Встреча состоится в Тампере на «Нокиа-Арена» и начнётся в 16:20 мск.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Предыдущая встреча этих команд состоялась на прошлом чемпионате мира в рамках полуфинала турнира. Тогда победу одержала финская сборная со счётом 4:3. В последних семи матчах между этими командами шесть побед одержала сборная Финляндии.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.