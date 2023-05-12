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Финляндия — США: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Финляндия — США: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. В матче открытии группы А встретятся хозяева чемпионата сборная Финляндии и сборная США. Встреча состоится в Тампере на «Нокиа-Арена» и начнётся в 16:20 мск.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2023. Группа A
12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Финляндия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущая встреча этих команд состоялась на прошлом чемпионате мира в рамках полуфинала турнира. Тогда победу одержала финская сборная со счётом 4:3. В последних семи матчах между этими командами шесть побед одержала сборная Финляндии.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

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