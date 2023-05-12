«Своеобразный парень, оставивший неоднозначное мнение». Форвард «Салавата» — о Хо-Сэнге

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозёров оценил игру легионера уфимской команды Джоша Хо-Сэнга в прошедшем сезоне. Канадец получил травму в первом матче регулярного чемпионата и смог сыграть лишь в четырёх матчах плей-офф КХЛ.

«Не хочу обсуждать Джоша, у него своя ситуация. Он пропустил много игр. Не знаю, хорошо или плохо он себя чувствовал. Мы с ним не так много общались, чтобы он произвёл какое-то впечатление. Своеобразный парень, игрок, который мог для кого-то оставить неоднозначное мнение. Но мне трудно его описать или что-то сказать.

Безусловно, не буду отрицать, что у него есть хорошие стороны, скиллы – скорость, манёвренность, техника. Он приковывает к себе взгляды. И я не исключение, где-то обращал внимание. Но я считаю, что у нас тоже много ребят, которые могут играть так, если им так же сильно доверять и разрешать играть в свою игру. Лично моё мнение, что здесь много идёт от психологии и того, насколько тебе расширяют границы возможного», — цитирует Пустозёрова «БИЗНЕС Online».

Напомним, уфимский клуб подписал новый контракт с Хо-Сэнгом на следующий сезон КХЛ. Срок соглашения рассчитан на один год. На счету нападающего одна результативная передача в первом матче регулярного чемпионата со СКА.