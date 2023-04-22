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«Салават Юлаев» продлит контракт с самым таинственным иностранцем КХЛ — Джошем Хо-Сэнгом

«Салават» сохранил таинственного иностранца. В клубе рискуют, но иначе не преуспеть
Егор Бульчук
«Салават» сохранил таинственного иностранца
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Без Джоша Хо-Сэнга уфимцы проиграли главный матч года.

Две с половиной недели назад капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин дал оригинальную и откровенную характеристику одному из самых загадочных игроков КХЛ – Джошу Хо-Сэнгу: «Он очень своеобразный человек, он на своей волне, занимается рэпом. Он творческая личность, ему в кайф играть с шайбой. Но всё, что касается до этого момента с выходом на площадку, – это непрофессионально. Когда он выходит на площадку, то он профессионал. По нему видно, что он мастер. Но, помимо этого, ты должен показывать пример для молодых. Быть ********* (раздолбаем. – Прим. «Чемпионата») вне площадки, а на ней быть крутым – плохой пример. Посмотрим в следующем сезоне, если его подпишут. Уровень мастерства у него хороший. Посмотрим по сезону».

Судя по этим словам, защитник едва ли с восторгом встретил новости от башкирских инсайдеров. Те сообщают, что Хо-Сэнг договорился с уфимским клубом о новом контракте. По данным журналистов, канадец заработает 40 млн рублей – на пять меньше, чем в нынешнем сезоне.

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Источник: Хо-Сэнгу понизят зарплату по новому контракту с «Салаватом»

Загадка форварда – в том, что за этот сезон никто, кажется, так и не понял его истинный уровень. 3 сентября прошлого года Джош дебютировал в «Салавате», сыграв 18 минут в матче со СКА. По ходу встречи он травмировал кисть руки, чему, очевидно, не придал большого значения. Хо-Сэнг доиграл до сирены и даже успел раздать комментарии журналистам. Впрочем, очень скоро выяснилось, что повреждение требует операции.

С этого момента о многообещающем нападающем часто говорили, но и только. Игрок, внешне похожий на баскетболиста больше, чем на хоккеиста, появлялся разве что в мемах, а возможность оценить его потенциал ограничивалась пересмотром старых хайлайтов. По мере приближения плей-офф о Хо-Сэнге вспоминали всё активнее: изначально заявленные сроки восстановления истекали, а команда явно нуждалась в усилении.

В офисе уфимского клуба отвечали, что травма оказалась сложнее, чем предполагали, и реабилитация затянулась. Эти комментарии заставили общественность переключиться, а когда Хо-Сэнга совсем перестали ждать, он всё-таки вернулся. Джош получил 19 минут в первой игре серии с «Адмиралом». И хотя она вышла неудачной для всего коллектива, канадец очутился в опале у главного тренера Виктора Козлова. В следующем матче айстайм Хо-Сэнга «съёжился» до 11 минут, а на третий и шестой матчи его не заявили.

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Решение Козлова вызвало ожесточённые споры в среде болельщиков. Голы в серии давались «Салавату» очень тяжело – в атаке часто не прослеживалась не только фантазия, но и вообще какая-либо мысль. Оттого отсутствие изобретательного Хо-Сэнга в ключевых матчах выглядело странно. Козлов объяснял свои мотивы максимально пространно, поэтому о реальных причинах повторного исчезновения Хо-Сэнга можно было только догадываться.
Возможно, главный тренер солидаризировался с Паниным и посчитал нападающего **********. А может быть, Козлова не устроили игровые параметры Джоша. Канадец действительно максимально нетипичный игрок. В тех коротких мгновениях плей-офф КХЛ, что выпали на его долю, он нередко шёл в авантюрные обводки или тащил шайбу через всю площадку, не обращая внимания на партнёров.

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Всё было бы однозначно, проваливайся нападающий в таких ситуациях. Но его проходы и обводки завершались успехом чаще, чем «обрезами». Он цеплял взгляд зрителей в первые же секунды своих смен, а много ли в сегодняшней КХЛ игроков, которых можно различить, например, по катанию.

Сохранение во многом уникального игрока – однозначная победа для лиги. Как проявит себя Хо-Сэнг во втором сезоне – одна из его локальных интриг, которых вряд ли бывает много. Многие могут сказать, что «Салават» расщедрился и предоставил канадцу второй шанс показать себя. Действительно, юлаевцы идут на риск – нет гарантий, что Джош встроится в систему. Но в точно такой же степени его новый контракт – это второй шанс и для уфимского штаба тренеров. Шанс наладить контакт с неординарным креативным хоккеистом, способным смело разнообразить тактический рисунок.

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