Светлов: главная задача для казахстанцев на ЧМ — сохранить место в элитном дивизионе

Олимпийский чемпион Сергей Светлов ответил на вопрос, будет ли смотреть матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею, и порассуждал о фаворитах турнира. Специалист выразил опасения относительно выступления сборной Казахстана на турнире.

«В эмоциональном плане этот чемпионат мира мне будет не интересен — сборные России и Беларуси на него не допущены, а страны-организаторы проводят по отношению к нашей стране неадекватную политику. Но с профессиональной точки зрения турнир полезен. Можно будет оценить, в каком направлении развивается мировой хоккей, увидеть какие-то тенденции. В приниципе они видны прежде всего по НХЛ, но и у Европы остаётся свой стиль.

Фавориты ЧМ? Финны в последние годы всегда опасны, у них свой стиль, который не удобен большинству соперников. Не являюсь большим фанатом финского хоккея, но эта команда действительно фаворит. Канада? Насколько понимаю, она приехала не самым сильным составом, без звёзд НХЛ. Но у канадцев своя школа, она с каждым годом набирает. Так что Канада — всегда фаворит, наряду с Россией. Пожалуй, к Финляндии и Канаде на предстоящем турнире добавлю ещё одну команду в роли фаворита — Швецию. У «трёх корон» подбирается костяк из НХЛ, по именам они звучат громче, чем те же канадцы.

Есть беспокойство за сборную Казахстана, в которой немало игроков из КХЛ. Я так понял, что в казахстанском хоккее наступает перестройка, изменилось отношение к натурализованным игрокам. Судя по составу, команда едет на турнир в переходном состоянии. Надеюсь, больших проблем у неё не возникнет. Главная задача для казахстанцев — сохранить место в элитном дивизионе, конкуренты — например, австрийцы, норвежцы и даже венгры — в последнее время прибавили. А тот же «Барыс» на Востоке КХЛ неожиданно занял последнее место в чемпионате, причём с легионерами. Отсюда и беспокойство. Надеюсь, у наших соседей всё получится», — цитирует Светлова Russia-Hockey.ru.

Чемпионат мира стартует сегодня, 12 мая, матчами сборных Финляндии и США, а также сборных Словакии и Чехии. Оба матча начнутся в 16:20 мск. Первый матч на турнире сборная Казахстана проведёт завтра, 13 мая, со сборной Норвегии.