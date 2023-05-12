Щитов: чемпионат мира по хоккею интересен и без России, с удовольствием посмотрю

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов сообщил, что будет смотреть матчи предстоящего чемпионата мира по хоккею, несмотря на отсутствие сборной России.

«Мне любой хоккей интересен. Чемпионат мира и без России полезно посмотреть. Как развивается игра, кто какую тактику, стратегию использует. Какая молодёжь приезжает, кстати, надо составы посмотреть, может, друзья и бывшие партнёры участвуют, буду за них переживать.

Для меня спорт вне политики, пусть показывают по телевизору, с удовольствием посмотрю. Всегда есть чему поучиться, что-то подсмотреть и отметить для себя. Лично я чаще всего слежу за Швецией, буду и за них болеть», — цитирует Щитова Legalbet.

Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.