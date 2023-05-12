Стали известны составы сборных Финляндии и США на матч чемпионата мира

Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. В матче открытии группы А встретятся хозяева чемпионата сборная Финляндии и сборная США. Встреча состоится в Тампере на «Нокиа-Арена» и начнётся в 16:20 мск. Стали известны составы команд на предстоящий матч.

Сборная Финляндии:

Ларми (Олкинуора);

Маннинен — Хартикайнен — Рантанен, Лехтонен — Охтамаа;

Армиа — Суумела — Каакко, Мятя — Койвисто;

Капанен — Саллинен — Ламмико, Сеппала — Покка;

Оксанен — Бьйорнинен — Антилла, Матинпало — Фриман.

Сборная США:

Десмит (Петерсен);

Так — Гримальди — Бонино, Пербикс — Сэмберг;

Гарланд — Эйссимонт — Тиннан, Перунович — Тран;

Мазур — Фаррелл — О'Коннор, Хатсон — Маки;

Коронато — Бьйорк — Готье, Уокер — Аттард.

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК Финляндия Не начался США Кто победит в основное время? П1 X П2

Предыдущая встреча этих команд состоялась на прошлом чемпионате мира в рамках полуфинала турнира. Тогда победу одержала финская сборная со счётом 4:3. В последних семи матчах между этими командами шесть побед одержала сборная Финляндии.