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Стали известны составы сборных Финляндии и США на матч чемпионата мира

Стали известны составы сборных Финляндии и США на матч чемпионата мира
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Сегодня, 12 мая, начнётся чемпионат мира по хоккею – 2023, который пройдёт в Финляндии и Латвии. В матче открытии группы А встретятся хозяева чемпионата сборная Финляндии и сборная США. Встреча состоится в Тампере на «Нокиа-Арена» и начнётся в 16:20 мск. Стали известны составы команд на предстоящий матч.

Сборная Финляндии:

Ларми (Олкинуора);
Маннинен — Хартикайнен — Рантанен, Лехтонен — Охтамаа;
Армиа — Суумела — Каакко, Мятя — Койвисто;
Капанен — Саллинен — Ламмико, Сеппала — Покка;
Оксанен — Бьйорнинен — Антилла, Матинпало — Фриман.

Сборная США:

Десмит (Петерсен);
Так — Гримальди — Бонино, Пербикс — Сэмберг;
Гарланд — Эйссимонт — Тиннан, Перунович — Тран;
Мазур — Фаррелл — О'Коннор, Хатсон — Маки;
Коронато — Бьйорк — Готье, Уокер — Аттард.

ЧМ-2023. Группа A
12 мая 2023, пятница. 16:20 МСК
Финляндия
Не начался
США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Предыдущая встреча этих команд состоялась на прошлом чемпионате мира в рамках полуфинала турнира. Тогда победу одержала финская сборная со счётом 4:3. В последних семи матчах между этими командами шесть побед одержала сборная Финляндии.

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