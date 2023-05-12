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Экс-игроки «Салавата» Хартикайнен и Маннинен организовали первый гол Финляндии на ЧМ-2023

Экс-игроки «Салавата» Хартикайнен и Маннинен организовали первый гол Финляндии на ЧМ-2023
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В эти минуты на «Нокиа-Арене» в финском городе Тампере проходит первый матч в группе А на чемпионате мира по хоккею 2023 года. Встречаются сборные Финляндии и США.

Первая шайба сборной Финляндии на турнире записана на счёт нападающего швейцарского «Женева-Серветт» Теэму Хартикайнена. Ассистентами выступили Ере Саллинен и Сакари Маннинен. Отметим, что Хартикайнен (2013–2022) и Маннинен (2019–2022) являются бывшими игроками уфимского «Салавата Юлаева». Маннинен сейчас выступает за «Хендерсон Силвер Найтс» (фарм-клуб «Вегаса») в АХЛ.

Соперниками сборных Финляндии и США на групповом этапе чемпионата мира стали команды Германии, Швеции, Франции, Австрии, Венгрии и Дании. Финляндия — действующий победитель турнира: финны выиграли ЧМ в 2022 году.

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