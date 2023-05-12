Павелски в двух шайбах от повторения рекорда НХЛ XXI века по голам в одной серии плей-офф

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Сиэтл Кракен». 38-летний Павелски отличился уже в седьмой раз по ходу противостояния с «Кракен». Он в двух шайбах от рекорда НХЛ XXI века по числу точных бросков в одной серии плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Девять шайб в четырёх матчах серии второго раунда плей-офф 2008 года было у хоккеиста «Детройта» Юхана Франзена. Он отличался в противостоянии с «Колорадо» (4-0).

Рекорд НХЛ по числу шайб за одну серию принадлежит Яри Курри из «Эдмонтона», который в противостоянии с «Чикаго» (4-2) в 1985 году сумел забросить 12 шайб в шести матчах.