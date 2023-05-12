Павелски в двух шайбах от повторения рекорда НХЛ XXI века по голам в одной серии плей-офф
Поделиться
Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски отметился заброшенной шайбой в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Стэнли с «Сиэтл Кракен». 38-летний Павелски отличился уже в седьмой раз по ходу противостояния с «Кракен». Он в двух шайбах от рекорда НХЛ XXI века по числу точных бросков в одной серии плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Девять шайб в четырёх матчах серии второго раунда плей-офф 2008 года было у хоккеиста «Детройта» Юхана Франзена. Он отличался в противостоянии с «Колорадо» (4-0).
Рекорд НХЛ по числу шайб за одну серию принадлежит Яри Курри из «Эдмонтона», который в противостоянии с «Чикаго» (4-2) в 1985 году сумел забросить 12 шайб в шести матчах.
Комментарии
- 12 мая 2023
-
17:41
-
17:04
-
16:59
-
16:54
-
16:44
-
16:25
-
15:55
-
15:35
-
15:11
-
14:45
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20
-
12:10
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:20
-
11:05
-
11:00
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:40
Партнерский контент