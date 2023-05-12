Дубль Седлака принёс Чехии победу в матче со Словакией на ЧМ-2023

На «Арене-Рига» в Латвии прошёл первый матч Группы B чемпионата мира по хоккею 2023 года. Победу в этой встрече над командой Словакии одержала сборная Чехии со счётом 3:2.
Первая шайба залетела в ворота сборной Чехии курьёзным образом: вратарь сборной Шимон Грубец после броска соперника хотел клюшкой отправить шайбу в свою ловушку, но промахнулся, отправив её в свои ворота. Шайба была засчитана на Мартина Хромьяка (Самуэль Княжко, Петер Цегларик). Чехия сравняла через несколько минут: отличился Роман Червенка (Доминик Кубалик, Филип Хитил). Затем Словакия вновь вышла вперёд: Мислав Росандич отличился с передачи Роберта Лантоши. Однако далее отличался лишь хоккеист Чехии: Лукаш Седлак оформил дубль и принёс своей команде победу.
В следующем туре Чехия сыграет с Казахстаном (14 мая), а Словакия встретится с Латвией (13 мая).
- 12 мая 2023
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