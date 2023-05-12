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Финляндия проиграла в основное время на международных турнирах впервые с 2019 года

Финляндия проиграла в основное время на международных турнирах впервые с 2019 года
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Сборная Финляндии проиграла команде США в матче открытия группового этапа чемпионата мира по хоккею. Для финнов это поражение стало первым в основное время за три последних чемпионата мира и Олимпиаду. В последний раз Финляндия проигрывала в основное время команде Германии на ЧМ-2019.

Отметим, что сборная Финляндии — действующий победитель чемпионата мира и Олимпиады.

Финляндия открыла счёт в матче с США: первая шайба сборной Финляндии на турнире записана на счёт нападающего швейцарского «Женева-Серветт» Теэму Хартикайнена. Ассистентами выступили Ере Саллинен и Сакари Маннинен. Во втором периоде США сравняли счёт благодаря шайбе Каттера Готье (Картер Мазур, Дилан Сэмберг).

Победу американцам принёс бросок Дрю О'Коннора (Дилан Сэмберг, Конор Гарланд). Ещё две шайбы гостей забросил Алекс Так (Рокко Гримальди, О'Коннор).

В следующем туре США сыграет с Венгрией (14 мая), а Финляндии предстоит матч с Германией (13 мая).

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