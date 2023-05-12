Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Швеция — Германия: составы команд на матч чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 12 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в Финляндии состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся сборные Швеции и Германии. Начало матча запланировано на 20:20 мск.

Стартовый состав Швеции:

Юханссон (Валльстедт);

Сандин, Тёммернес — Рэймонд, Карлсон, Нюландер;

Пудас, Линдхольм — Петерссон, Линдхольм, Берггрен;

Бенгтссон, Немет — Сильверберг, Линдберг, Грундстрём;

Сёренсен, де ла Роуз, Эверберг.

Стартовый состав Германии:

Нидербергер (Штральмайер);

Мюллер, Зайдер — Тиффельс, Кагун, Петерка;

Мюллер, Висман — Сорамис, Штурм, Эль;

Вагнер, Хюттль — Нёбельс, Кастнер, Фишбух;

Шубер — Туоми, Стаховяк, Шюц.

Сборные Швеции и Германии попали в одну группу с командами Финляндии, США, Дании, Австрии, Венгрии и Франции.