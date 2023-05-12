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Швеция — Германия: составы команд на матч чемпионата мира по хоккею

Швеция — Германия: составы команд на матч чемпионата мира по хоккею
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Сегодня, 12 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в Финляндии состоится матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретятся сборные Швеции и Германии. Начало матча запланировано на 20:20 мск.

Стартовый состав Швеции:

Юханссон (Валльстедт);
Сандин, Тёммернес — Рэймонд, Карлсон, Нюландер;
Пудас, Линдхольм — Петерссон, Линдхольм, Берггрен;
Бенгтссон, Немет — Сильверберг, Линдберг, Грундстрём;
Сёренсен, де ла Роуз, Эверберг.

Стартовый состав Германии:

Нидербергер (Штральмайер);
Мюллер, Зайдер — Тиффельс, Кагун, Петерка;
Мюллер, Висман — Сорамис, Штурм, Эль;
Вагнер, Хюттль — Нёбельс, Кастнер, Фишбух;
Шубер — Туоми, Стаховяк, Шюц.

Сборные Швеции и Германии попали в одну группу с командами Финляндии, США, Дании, Австрии, Венгрии и Франции.

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