Роман Ротенберг прокомментировал победу сборной «Россия 25» над Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о победе команды над сборной Беларуси (4:1).

«Играем с очень серьёзным соперником, у него серьёзный тренерский штаб. Очень уважительно отношусь к Дмитрию Квартальнову как к тренеру. Он проделал огромную работу, команда перестраивается тактически, нам нужно тоже постоянно перестраиваться, шахматы на льду, нам есть над чем работать. Сегодня была тяжёлая игра. Соперник создал много сложностей, которые пришлось преодолевать. Мы много разговаривали с ребятами в раздевалке во время игры. Я очень рад, что они так отреагировали, добавили эмоций и желания. Работаем по нарастающей», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Следующая встреча между командами состоится завтра, 13 мая.