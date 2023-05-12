Роман Ротенберг считает, что Россия и Беларусь достойны играть на чемпионате мира

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие на чемпионате мира по хоккею команд России и Беларуси.

«Обе команды достойны играть на чемпионате мира. Мы сейчас смотрели игру Финляндия – США и считаем, что мы интереснее играем. Финны были в КХЛ, какой-то уровень держали, в конкуренции игроки развиваются. После того как финны ушли из КХЛ, у них совсем другая команда. Но это к ним вопросы, пусть сами с этим разбираются. А мы будем развиваться и работать в этой конкуренции. В этих международных играх обе команды развиваются, белорусы становятся лидерами в командах КХЛ. Будем вместе развиваться. Обе команды бьются в кровь. Вы видели, сколько силовых, сколько ребята ловят шайбу на себя. Хоккей очень серьёзного уровня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.