Роман Ротенберг считает, что Россия и Беларусь достойны играть на чемпионате мира

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг прокомментировал отсутствие на чемпионате мира по хоккею команд России и Беларуси.
«Обе команды достойны играть на чемпионате мира. Мы сейчас смотрели игру Финляндия – США и считаем, что мы интереснее играем. Финны были в КХЛ, какой-то уровень держали, в конкуренции игроки развиваются. После того как финны ушли из КХЛ, у них совсем другая команда. Но это к ним вопросы, пусть сами с этим разбираются. А мы будем развиваться и работать в этой конкуренции. В этих международных играх обе команды развиваются, белорусы становятся лидерами в командах КХЛ. Будем вместе развиваться. Обе команды бьются в кровь. Вы видели, сколько силовых, сколько ребята ловят шайбу на себя. Хоккей очень серьёзного уровня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 мая 2023
-
22:47
-
22:42
-
22:37
-
22:24
-
22:21
-
22:17
-
22:13
-
22:11
-
22:00
-
21:30
-
20:55
-
20:48
-
19:59
-
19:39
-
18:55
-
18:49
-
18:46
-
18:05
-
17:41
-
17:04
-
16:59
-
16:54
-
16:44
-
16:25
-
15:55
-
15:35
-
15:11
-
14:45
-
14:15
-
13:55
-
13:40
-
13:20
-
13:00
-
12:40
-
12:20