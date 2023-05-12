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Канада забросила шесть безответных шайб в ворота сборной Латвии на чемпионате мира

Канада забросила шесть безответных шайб в ворота сборной Латвии на чемпионате мира
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На «Арене-Рига» завершился матч группового этапа (Группа B) чемпионата мира по хоккею. Встречались команды Латвии и Канады. Финальная сирена ознаменовала разгромную победу гостевой команды со счётом 6:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шайбами в составе сборной Канады отметились Лоусон Круз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмми Бле, Джо Велено и Джек Макбэйн.

В следующем туре сборная Канады сыграет с командой Словении (14 мая), Латвии предстоит матч со Словакией (13 мая).

Отметим, что сборные Канады и Латвии попали в одну группу с командами Словакии, Чехии, Норвегии, Словении, Казахстана и Швейцарии. В первом матче группы сборная Чехии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2. Действующим обладателем турнира является команда Финляндии.

ЧМ-2023. Группа B
12 мая 2023, пятница. 20:20 МСК
Латвия
Окончен
0 : 6
Канада
0:1 Круз (Гласс, Кребс) – 00:52   0:2 Лотон (Уигар, Миддлтон) – 04:56   0:3 Уигар (Куинн, Тоффоли) – 28:17 (pp)   0:4 Бле (Кребс, Хант) – 35:12   0:5 Велено (Уигар) – 53:58   0:6 Макбэйн (Карконе, Фантилли) – 55:40
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