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Канада забросила шесть безответных шайб в ворота сборной Латвии на чемпионате мира

На «Арене-Рига» завершился матч группового этапа (Группа B) чемпионата мира по хоккею. Встречались команды Латвии и Канады. Финальная сирена ознаменовала разгромную победу гостевой команды со счётом 6:0. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шайбами в составе сборной Канады отметились Лоусон Круз, Скотт Лотон, Маккензи Уигар, Сэмми Бле, Джо Велено и Джек Макбэйн.

В следующем туре сборная Канады сыграет с командой Словении (14 мая), Латвии предстоит матч со Словакией (13 мая).

Отметим, что сборные Канады и Латвии попали в одну группу с командами Словакии, Чехии, Норвегии, Словении, Казахстана и Швейцарии. В первом матче группы сборная Чехии обыграла сборную Словакии со счётом 3:2. Действующим обладателем турнира является команда Финляндии.