Ротенберг — о фоле Фальковского на Бардакове: мы весь сезон так тренируемся в СКА

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг, занимающий аналогичную должность в СКА, признался, что не будет ругать защитника команды Степана Фальковского. Хоккеист нанёс травму другому представителю команды из Санкт-Петербурга Захару Бардакову.
«Будет ли диалог с Фальковским? Мы весь сезон в СКА так тренируемся. Вы что, не видели? Вот так мы тренируемся весь год. У нас в кровь бьются ребята на тренировках. Только так можно победить. Поэтому мы 60 игр выиграли, больше всех в КХЛ в этом сезоне, но надо ещё доработать дальше. Было разыграно два кубка: Кубок Континента и Кубок Гагарина. Кубок Континента мы выиграли, надо выиграть Кубок Гагарина. Это спорт: выиграть можно только пóтом и кровью. И так мы будем дальше тренироваться.
Буду ли я ругать Фальковского? А что его ругать? Нельзя же, например, ругать спарринг-партнёра Хабиба Нурмагомедова за то, что его задушил на тренировке. Ну это смешно. Хороший юмор (смеётся)», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 12 мая 2023
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