Барбашёв установил личный рекорд по очкам в одном розыгрыше Кубка Стэнли

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отметился результативной передачей в пятом матче серии с «Эдмонтоном» (4:3). В текущем плей-офф на счету россиянина семь очков — четыре заброшенные шайбы и три результативные передачи в 10 матчах.

Таким образом, Барбашёв установил новый личный рекорд по очкам в одном плей-офф. До этого лучшим результатом нападающего были 6 (3+3) очков в 25 матчах плей-офф в составе «Сент-Луиса» в сезоне-2018/2019. В тот сезон россиянин стал обладателем Кубка Стэнли.

Напомним, в Парадайсе (США) завершился пятый матч полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:3.