Норвегия — Казахстан: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 13 мая, состоится матч группы B, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Казахстана. Матч пройдёт в Риге на «Арена-Рига». Встреча начнётся в 16:20 мск.

Онлайн-видеотрансляция матча будет доступна на сайте телеканала «Матч ТВ», а так же на телеканале «Матч! Игра».

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК Норвегия Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первый матч на турнире для сборных. Всего в рамках чемпионатов мира эти сборыне встречались дважды. Дважды победу одерживали хоккеисты новержской сборной в 2016 и в 2021 годах.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.