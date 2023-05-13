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Норвегия — Казахстан: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию

Норвегия — Казахстан: во сколько матч ЧМ-2023 по хоккею, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 13 мая, состоится матч группы B, в котором сборная Норвегии встретится со сборной Казахстана. Матч пройдёт в Риге на «Арена-Рига». Встреча начнётся в 16:20 мск.

Онлайн-видеотрансляция матча будет доступна на сайте телеканала «Матч ТВ», а так же на телеканале «Матч! Игра».

ЧМ-2023. Группа B
13 мая 2023, суббота. 16:20 МСК
Норвегия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет первый матч на турнире для сборных. Всего в рамках чемпионатов мира эти сборыне встречались дважды. Дважды победу одерживали хоккеисты новержской сборной в 2016 и в 2021 годах.

Матчи группы A пройдут на «Нокиа-Арене» в Тампере, открытой в прошлом году, перед чемпионатом мира – 2022. Группа B проведёт свои матчи на «Арене-Рига», где домашние матчи проводило рижское «Динамо», когда играло в КХЛ.

Действующим чемпионом является сборная Финляндии.

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