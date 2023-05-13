Франция в упорном матче в овертайме оказалась сильнее сборной Австрии
Поделиться
В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными Франции и Австрии. Победу в упорном матче в овертайме победу одержали французы со счётом 2:1.
На последней минуте первого периода в большинстве счёт открыл хоккеист сборной Франции Тим Бозон с передач Валентена Клеро и Флорьяна Шакиашвили. Австрийцам удалось отыграться лишь в середине третьего периода. Гол в большинстве забил Томас Раффль с передач Петера Шнайдера и Марко Росси. Отметим, что австрийцы реализовали большой штраф французского форварда Александра Тексье до конца матча. Победный гол в овертайме на счету Флорьяна Шакиашвили.
ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
ОТ
Австрия
1:0 Бозон (Клеро, Шакиашвили) – 19:29 (pp) 1:1 Раффль (Шнайдер, Росси) – 46:56 (pp) 2:1 Трей (Шакиашвили, Бозон) – 60:39 (pp)
Следующий матч французы сыграют со сборной Дании 14 мая. Сборная Австрии также 14 мая встретится со шведами.
Комментарии
- 13 мая 2023
-
16:12
-
16:02
-
15:55
-
15:35
-
15:10
-
14:45
-
14:35
-
14:20
-
13:50
-
13:30
-
13:05
-
12:45
-
12:30
-
12:11
-
11:45
-
11:25
-
11:15
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:30
-
10:05
-
10:00
-
09:55
-
09:35
-
09:30
-
09:15
-
09:10
-
09:01
-
08:55
-
08:45
-
08:35
-
08:21
-
08:00
-
07:50
Партнерский контент