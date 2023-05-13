Франция в упорном матче в овертайме оказалась сильнее сборной Австрии

В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными Франции и Австрии. Победу в упорном матче в овертайме победу одержали французы со счётом 2:1.

На последней минуте первого периода в большинстве счёт открыл хоккеист сборной Франции Тим Бозон с передач Валентена Клеро и Флорьяна Шакиашвили. Австрийцам удалось отыграться лишь в середине третьего периода. Гол в большинстве забил Томас Раффль с передач Петера Шнайдера и Марко Росси. Отметим, что австрийцы реализовали большой штраф французского форварда Александра Тексье до конца матча. Победный гол в овертайме на счету Флорьяна Шакиашвили.

Следующий матч французы сыграют со сборной Дании 14 мая. Сборная Австрии также 14 мая встретится со шведами.