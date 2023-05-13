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Франция в упорном матче в овертайме оказалась сильнее сборной Австрии

Франция в упорном матче в овертайме оказалась сильнее сборной Австрии
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В Тампере на стадионе «Нокиа-Арена» прошёл матч группы А чемпионата мира по хоккею между сборными Франции и Австрии. Победу в упорном матче в овертайме победу одержали французы со счётом 2:1.

На последней минуте первого периода в большинстве счёт открыл хоккеист сборной Франции Тим Бозон с передач Валентена Клеро и Флорьяна Шакиашвили. Австрийцам удалось отыграться лишь в середине третьего периода. Гол в большинстве забил Томас Раффль с передач Петера Шнайдера и Марко Росси. Отметим, что австрийцы реализовали большой штраф французского форварда Александра Тексье до конца матча. Победный гол в овертайме на счету Флорьяна Шакиашвили.

ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 12:20 МСК
Франция
Окончен
2 : 1
ОТ
Австрия
1:0 Бозон (Клеро, Шакиашвили) – 19:29 (pp)   1:1 Раффль (Шнайдер, Росси) – 46:56 (pp)   2:1 Трей (Шакиашвили, Бозон) – 60:39 (pp)

Следующий матч французы сыграют со сборной Дании 14 мая. Сборная Австрии также 14 мая встретится со шведами.

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