Новиков: надо вылавливать Тардифа и стучать ботинком, пока нас не примут обратно на ЧМ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков считает, что руководители Федерации хоккея России должны сделать всё возможное, чтобы национальная сборная страны вернулась к международным соревнованиям. Напомним, сборные России и Беларуси были отстранены от международных соревнований по решению ИИХФ.

«Безусловно, любой чемпионат мира — что по хоккею, что по футболу – это грандиозного масштаба событие. Помню, как раньше на планетарные форумы съезжались люди с российскими флагами, на которых были написаны названия городов, откуда они приехали. Тольятти, Казань, Новокузнецк… Всё это не просто так. Наши болельщики показывали географию России. Конечно, жаль, что чемпионат мира снова проходит без участия россиян. Но мы должны не отступать, а наоборот, наступать. Считаю, что наша Федерация хоккея России просто обязана послать в Финляндию и Латвию свою делегацию. Для чего это нужно? Во-первых, мы должны отслеживать современные тенденции мирового хоккея. Во-вторых, нам надо стучаться обратно в хоккейную семью. Было бы здорово, если бы на чемпионат мира поехали легенды нашего хоккея, которые, используя свой авторитет, общались бы с иностранными болельщиками и функционерами. На стадионах, в кабинетах, гостиницах, да хоть даже в пивных. В своё время мы, например, возили водку на международные соревнования и торговали ей.

Надо вылавливать Тардифа (Люк Тардиф — президент Международной федерации хоккея. — Прим. «Чемпионата») и стучать ботинком, пока нас не примут обратно. А позиция насчёт того, что без нас чемпионат мира не тот, ошибочна и неправильна. С Россией или без России он всё равно является спортивным соревнованием, а главная цель для его участников — победа. И им абсолютно без разницы, участвуют россияне в ЧМ или нет. Заслуг победителей это нисколько не умалит», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Групповые матчи турнира состоятся с 12 по 23 мая, четвертьфиналы турнира пройдут 25 мая. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.