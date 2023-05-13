Пашков: дуэт Рейдеборн — Самонов зацементирует «СЮ», даст шанс повторить прошлый сезон

Экс-голкипер сборной СССР, олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о возможном подписании «Салаватом Юлаевым» вратарей Адама Рейдеборна и Александра Самонова.
«Рейдеборн окажется в «Салавате Юлаеве»? Где-то мелькала информация, что Уфа претендует и на Самонова из «Северстали». Меня она не удивила — с тем составом, который у «Салавата» был, он каким-то чудом взлетел на второе место в конференции. Бригада вратарей Ежов — Кареев много чудила, именно в этой позиции нужно кардинальное усиление. Особенно если учесть синдром второго сезона, который на молодёжь Уфы наверняка окажет влияние.
Безусловно, дуэт Рейдеборн — Самонов зацементирует Уфу, даст ей шанс хотя бы повторить прошлогодний результат. Но там большие проблемы с нападением — ушёл Кадейкин, вызывают вопросы легионеры. Поэтому и нужен бетон в воротах», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.
- 13 мая 2023
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