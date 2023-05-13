Стартовые составы Финляндии и Германии на матч чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 13 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере пройдёт матч Группы А чемпионата мира по хоккею. Встретятся сборные Германии и Финляндии. Начало встречи запланировано на 20:20 мск.

Стартовый состав Германии:

Штральмайер (Нидербергер);

Мюллер, Зайдер — Тиффельс, Кагун, Петерка;

Мюллер, Висман — Сорамис, Штурм, Эль;

Вагнер, Хюттль — Нёбельс, Кастнер, Фишбух;

Шубер — Туоми, Стаховяк, Шюц.

Стартовый состав Финляндии:

Олкинуора (Ларми);

Лехтонен — Охтамаа, Маннинен — Хартикайнен — Рантанен;

Мяяття — Койвисто, Армиа — Саллинен, Какко;

Сеппяля — Покка; Песонен, Капанен — Ламмикко;

Матинпало — Фриман, Оксанен — Бьёрнинен — Анттила.

В прошлом матче сборная Германии уступила Швеции (0:1), Финляндия проиграла США (1:4).