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Стартовые составы Финляндии и Германии на матч чемпионата мира по хоккею

Стартовые составы Финляндии и Германии на матч чемпионата мира по хоккею
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Сегодня, 13 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в финском городе Тампере пройдёт матч Группы А чемпионата мира по хоккею. Встретятся сборные Германии и Финляндии. Начало встречи запланировано на 20:20 мск.

ЧМ-2023. Группа A
13 мая 2023, суббота. 20:20 МСК
Германия
1-й период
1 : 1
Финляндия
0:1 Армиа (Какко, Мяяття) – 09:30   1:1 Нёбельс (Фишбух, Кастнер) – 17:45

Стартовый состав Германии:

Штральмайер (Нидербергер);
Мюллер, Зайдер — Тиффельс, Кагун, Петерка;
Мюллер, Висман — Сорамис, Штурм, Эль;
Вагнер, Хюттль — Нёбельс, Кастнер, Фишбух;
Шубер — Туоми, Стаховяк, Шюц.

Стартовый состав Финляндии:

Олкинуора (Ларми);
Лехтонен — Охтамаа, Маннинен — Хартикайнен — Рантанен;
Мяяття — Койвисто, Армиа — Саллинен, Какко;
Сеппяля — Покка; Песонен, Капанен — Ламмикко;
Матинпало — Фриман, Оксанен — Бьёрнинен — Анттила.

В прошлом матче сборная Германии уступила Швеции (0:1), Финляндия проиграла США (1:4).

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