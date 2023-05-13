Германия — Финляндия. Хартикайнен загладит вину

В матче с США экс-нападающий «Салавата Юлаева» забил гол, но от разгромного поражения это не спасло.

13 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Германия — Финляндия. Начало игры — в 20:20 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу финнов можно с коэффициентом 1.33. Успех немцев оценён экспертами в 7.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Германия — Финляндия 13 мая 2023 года

Аналитики букмекерской конторы считают, что матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2023 Германия — Финляндия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.80, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.00. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.30. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно с коэффициентом 2.20 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Германия — Финляндия (13.05.2023)

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 13 мая 2023, суббота. 20:20 МСК Германия Не начался Финляндия Кто победит в основное время? П1 X П2

Изучив составы сборных на ЧМ-2023, финские журналисты остались разочарованы. Уровень турнира по ряду причин заметно снизился. Многие топовые игроки не приехали из-за травм и находящегося в самом разгаре плей-офф НХЛ. Также сказалось отстранение России.

Конкуренция снизилась. Остаётся довольствоваться тем, что есть. 13 мая состоятся шесть встреч 2-го тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Нокиа Арена» в Тампере (Финляндия) померяются силами Германия и Финляндия. Стартовый свисток прозвучит в 20:20 мск.

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В матче 1-го тура сборная Германии уступила Швеции со счётом 0:1. «Орлы» чаще владели шайбой, но конвертировать это преимущество в качество не получилось. Позиционные атаки ни к чему не приводили. Броски либо летели мимо ворот, либо прямо в шведского голкипера Ларса Юханссона.

Именно нехватка атакующей мощи и точности привела к поражению Германии. Оборонялись немцы вполне компактно. Шведы редко получали возможность бросить из хорошей позиции, а даже когда это удавалось, выручал «орлов» Матиас Нидербергер.

Голкипер был близок к тому, чтобы оформить шат-аут. Всё испортило удаление на 40-й минуте, которое получил Даниэль Фишбух. Интересно, что сами «орлы» четырежды играли в большинстве. Плохая реализация численного преимущества говорит о многом. В частности, о том, что немцам не хватает техники и мастерства.

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Состав у Бундестим не блещет звёздными именами. Лишь трое из заявленных за неё хоккеистов выступают на клубном уровне за команды НХЛ. И то все они не сумели выйти в плей-офф. Речь идёт о Морице Зайдере («Детройт»), Нико Штурме («Сан-Хосе») и совсем молодом Джоне-Джейсоне Петерке («Баффало»).

Пока что можно похвалить только Зайдера. Защитник, ставший в прошлом сезоне обладателем «Колдер Трофи», хорошо справился со своими обязанностями во встрече со Швецией. Будь у Крайса в подспорье Леон Драйзайтль, матч наверняка сложился бы совсем иначе. Однако он сейчас вовсю борется за Кубок Стэнли в составе «Эдмонтона».

Сборная Финляндии, для которой текущий чемпионат мира является домашним, собрала куда более сильный состав. Тут сразу семь хоккеистов, выступающих на клубном уровне в НХЛ. Хотя самый результативный из них — Микко Рантанен — в игре 1-го тура ЧМ-2023 с США полезными действиями не отметился.

Зато порадовали бывшие нападающие «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен. Первый отметился результативной передачей, а второй заброшенной шайбой. Правда, завладев преимуществом в счёте, Суоми неожиданно для многих окопались в защите.

В результате подопечные Юкки Ялонена пропустили четыре безответные шайбы и потерпели закономерное поражение. Маннинен и Хартикайнен, в свою очередь, покинули лёд с отрицательным показателем полезности. Сакари набрал «-3», а Теэму «-2».

Не такого старта мы ожидали от действующего чемпиона мира. Юкка Ялонен наверняка сделает выводы из неудачи, но хватит ли этого для того, чтобы обыграть бундестим? Хороший вопрос. Конечно, «львы» выглядят фаворитами грядущей встречи. У них сильнее состав и гораздо лучше результаты на дистанции.

Что говорить, поражение США стало для Суоми первым с 2019 года в основное время на международных турнирах. Кроме того, предстоящий матч состоится в Финляндии. Домашние стены и поддержка родных болельщиков дают «львам» солидное преимущество.

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Тем не менее первые матчи ЧМ-2023 говорят о том, что обе национальные команды находятся в процессе набора формы. Им предстоит проделать немало работы и отладить сыгранность. На основании этого и плохой результативности обеих сборных в матчах 1-го тура группового этапа ЧМ-2023 предлагаем взять ТМ 4.5 шайбы за коэффициент 2.00 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Германия — Финляндия 13 мая 2023 года

У Германии надёжная линии обороны, но вот нападение без Леона Драйзайтля функционирует плохо. «Орлы» выглядят аутсайдерами грядущей игры. У них хуже комплектация состава. Плюс матч состоится в Финляндии. Хорошо для немцев лишь то, что «львы» выдали ужасный старт. Скорее всего, они исправятся. Однако ставить на победу «финнов», на наш взгляд, слишком рискованно. Пока что обе сборные находятся в процессе налаживания командной игры и игровых связей. Много голов не ждём. Ставим на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00 по линии «Фонбет». А если пройти регистрацию, можно получить фрибет 2000 рублей.

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