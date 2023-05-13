Вильям Нюландер положительно смотрит на приезд в расположение Швеции на ЧМ — Sportbladet
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Вильям Нюландер, который вместе с командой по итогам пяти матчей вылетел от «Флориды Пантерз» (1:4) во втором раунде Кубка Стэнли, положительно смотрит на возможность присоединиться к сборной Швеции на чемпионате мира. Об этом сообщает Sportbladet.
Если Нюландер получит «зелёный свет» от «Мэйпл Лифс» и докторов, то Швеция сможет сформировать трио из братьев Нюландеров (сейчас за шведов на ЧМ играет младший брат Вильяма Александр) и Лео Карлссона.
Швеция в первом матче на чемпионате мира обыграла Германию (1:0). Завтра, 14 мая, команде предстоит матч с Австрией. В одной группе со шведами также выступают Финляндия, Венгрия, Франция, Дания и США. Действующим победителем чемпионата мира является сборная Финляндии.
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