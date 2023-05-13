Роман Ротенберг высказался о победе сборной «Россия 25» над Беларусью

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подвёл итоги матча с Беларусью (2:1 ОТ).

«Самая важная игра – следующая. Благодарю команду, у нас сегодня был тяжелейший матч. Много эмоций потратили вчера, у белорусов феноменально сыграл вратарь. Создали очень много моментов, но не могли их реализовать в первых двух периодах. Во втором перерыве у нас был очень хороший командный разговор, который поднял эмоции. Мы объединились и вырвали победу. Огромная благодарность всем болельщикам. Это очень важная для нас победа. Сценарий игры держал всех в напряжении, успех в овертайме дорогого стоит. Благодаря таким победам детишки пойдут в хоккейные школы. Благодарю губернатора Тульской области Алексея Геннадьевича Дюмина за такую возможность. Он много делает для развития хоккея и сам играет в него.

Завтра у нас будет командный обед. Спасибо капитану Александру Никишину, который сегодня собрал всех. Мы сыграли за тех ребят, которых сегодня не было с нами – за Бардакова и Хуснутдинова. Они в команде. Надеюсь, что Захар ещё сыграет. Сегодня он лучше себя чувствовал. Всех узнал, и меня тоже. Идёт накал. Двухметровые защитники в борт летают! Мужская игра, всё по-настоящему. Это поднимает рейтинги, всем нравится», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.