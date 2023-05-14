Гурд: в седьмой игре с «Далласом» может быть всё что угодно, но мы даём себе шанс

Нападающий «Сиэтла» Янни Гурд оценил победу в шестом матче серии с «Далласом» (6:3). Счёт в серии стал равным — 3-3, решающий седьмой матч пройдёт 16 мая.

«Будет седьмая игра, и кто знает, что в ней произойдёт? Но мы даём себе шанс, и мы рады этому вызову. Мы должны думать о первых нескольких сменах и не заглядывать слишком далеко вперёд… Итак, нам просто нужно сосредоточиться на моменте, быть вместе и делать правильные вещи снова и снова, и в конце концов хорошие вещи случатся», — цитирует Гурда пресс-служба лиги.

Отметим, что Гурд является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй». Нападающий попал в «Сиэтл» благодаря драфту расширения. В текущем плей-офф на счету Гурда 12 (4+8) очков в 13 матчах.