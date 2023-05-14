Ротенберг: всей сборной почувствовали, что Тула — хоккейный регион

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг подвёл итоги серии из шести матчей со сборной Беларуси и отметил высокий уровень организации турнира в Туле. Россияне выиграли оба матча со сборной Беларуси с общим счётом 6:2.
«Впервые за всё время Суперсерии наш матч не уложился в основное время. Это логично – тренеры уже хорошо изучили соперников, игроки тоже привыкли друг к другу, чем-то удивить становится всё сложнее. Тем не менее рад, что мы смогли проявить характер – особенно с учётом того, что лишились уже двух центральных нападающих, двух капитанов, и нашему штабу пришлось серьёзно перестроить структуру игры. При этом смогли сыграть активно, нанесли больше 40 бросков, а без броска нет гола.
Огромное спасибо Туле за невероятное гостеприимство. При такой поддержке губернатора, при таком умении организовывать матчи любого уровня, при такой любви туляков к хоккею можно не сомневаться, что наш вид спорта продолжит развиваться здесь так же бурно, как все последние годы. Мы всей сборной почувствовали, что Тула – хоккейный регион.
А российская часть нашей Суперсерии завершена, счёт стал 5:1. Серия выиграна досрочно, но впереди два важных матча в Минске, увидимся там! Уверен, что сборная не останется без поддержки», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.
Следующие два матча сборная «Россия 25» проведёт со сборной Беларуси в Минске 15 и 16 мая.
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