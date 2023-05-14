Бывший финский хоккеист занял второе место на Евровидении-2023

В субботу, 13 мая, в Ливерпуле состоялся популярный музыкальный конкурс Евровидение-2023. Второе место заняла Финляндия, которую представлял певец Кяарийя (Йере Пёйхёнен) с песней Cha Cha Cha («Ча-ча-ча») на финском языке.

29-летний Пёйхёнен начал свою музыкальную карьеру в 2017 году. Примечательно, что финн с детства занимался хоккеем и выступал за юниорские и молодёжные команды в Финляндии. Как сообщает Ilta Sanomat, Пёйхёнен заявил, что его исключили из хоккейной команды за слишком низкий рост, который составляет 170 см.

Примечательно, что его партнёром по команде был Эса Линделль, который сейчас выступает в НХЛ и является защитником «Далласа».

Победу на Евровидении-2023 одержала Швеция, которую представляла певица Loreen (Лорин) с песней Tattoo («Татуировка») на английском языке.