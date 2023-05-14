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Хоккеист сборной США завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы

Хоккеист сборной США завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы
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Нападающий сборной США Сэмми Уокер получил травму в первом матче на турнире со сборной Финляндии (4:1), сообщает пресс-служба сборной. Сообщается, что хоккеист не сможет продолжить выступление на турнире и уже улетел в США.

Уокер в матче с Финляндией провёл на площадке 8 минут и 27 секунд. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провёл девять матчей за «Миннесоту» и отметился голом и заброшенной шайбой.

Сборная США проведёт свой второй матч на чемпионате мира со сборной Венгрии 14 мая. Начало матча — в 12:20 мск. Встреча пройдёт в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».

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