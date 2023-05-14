Хоккеист сборной США завершил выступление на чемпионате мира из-за травмы
Поделиться
Нападающий сборной США Сэмми Уокер получил травму в первом матче на турнире со сборной Финляндии (4:1), сообщает пресс-служба сборной. Сообщается, что хоккеист не сможет продолжить выступление на турнире и уже улетел в США.
Уокер в матче с Финляндией провёл на площадке 8 минут и 27 секунд. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ нападающий провёл девять матчей за «Миннесоту» и отметился голом и заброшенной шайбой.
Сборная США проведёт свой второй матч на чемпионате мира со сборной Венгрии 14 мая. Начало матча — в 12:20 мск. Встреча пройдёт в Тампере на стадионе «Нокиа-Арена».
Комментарии
- 14 мая 2023
-
12:40
-
12:10
-
11:55
-
11:40
-
11:15
-
10:57
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
08:30
-
08:15
-
07:51
-
04:51
-
02:55
-
02:39
- 13 мая 2023
-
23:30
-
23:23
-
23:15
-
23:05
-
22:57
-
22:45
-
22:34
-
22:32
-
22:19
-
22:06
-
21:53
-
21:51
-
21:30
-
21:13
-
21:05
Партнерский контент