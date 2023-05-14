Шестёркин: очень сильно изменился за этот сезон, по ходу которого вёл борьбу с самим собой

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин заявил, что сильно изменился за прошедший сезон в НХЛ. Россиянин в составе «синерубашечников» уступил в семи матчах первого раунда «Нью-Джерси». Голкипер провёл все семь матчей в старте и отразил 93,1% бросков.

«Если честно, то я очень сильно изменился за этот сезон. Это точно могу сказать. По-другому стал смотреть на определённые вещи, особенно под конец сезона. Постараюсь держать эту планку в смысле психологии до начала нового чемпионата, чтобы войти в него на хорошей волне. И у меня будут совсем другие цели.

Мне всегда хочется играть на самом высоком уровне. Но не всегда это удаётся. Я бы сказал, что по ходу сезона вёл борьбу с самим собой — как мне поскорее разобраться в себе и выйти на пик формы», — цитирует Шестёркина «Матч ТВ».

В прошедшем регулярном чемпионате 27-летний вратарь одержал 37 побед в 58 матчах с процентом отражённых бросков 91,6%.