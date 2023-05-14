Защитник сборной Швеции: каждый день звоню Нюландеру и уговариваю приехать на ЧМ
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Защитник сборной Швеции Расмус Сандин сообщил, что каждый день уговаривает нападающего «Торонто» Вильяма Нюландера приехать на чемпионат мира. Форвард завершил своё выступление в сезоне НХЛ, проиграв в пяти матчах второго раунда плей-офф «Флориде».
«Да, у меня есть его номер. Я разговариваю с Вильямом почти каждый день. Мы звоним и болтаем целый час. Он знает, что мы хотим, чтобы он был здесь. Но вылетать из плей-офф всегда тяжело. Всё зависит от него. Он должен прислушаться к своему телу и понять, хочет ли он принять участие в матчах за сборную на чемпионате мира», — передаёт слова Сандина Aftonbladet.
Ранее младший брат Нюландера Александр заявил, что мечтает сыграть с братом за сборную на чемпионате мира.
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