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Главный тренер сборной Казахстана Мамбеталиев назвал причины поражения от Чехии

Главный тренер сборной Казахстана Мамбеталиев назвал причины поражения от Чехии
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Главный тренер сборной Казахстана Галым Мамбеталиев прокомментировал поражение от Чехии (1:5) в матче чемпионата мира.

«Ребята старались, выкладывались, работали. Три гола пропустили в меньшинстве. Нас подвели удаления. Эмоции сыграли свою роль. Много ненужных удалений привели к пропущенным голам. Были моменты. Если бы сравняли счёт, может быть, всё сложилось по-другому. Претензий по самоотдаче ни к кому нет. Через такие игры ребята растут.

Четвёртое звено разыграло красивую комбинацию и забросило шайбу, в чём секрет их игры? Играют в пас, дорожат шайбой, открываются друг под друга. Сейчас многие команды пропагандируют вброс шайбы. Мы перешли немного на другой хоккей, на более комбинационный. Он даёт результат. Когда больше владеешь шайбой и заставляешь соперника ошибаться, то многое получается, меньше бегаешь. Будем продолжать в том же духе. Ребята повзрослели, возмужали, набрались опыта и мастерства.

В чём резерв для усиления игры Романа Старченко и Евгения Рымарева? Они сегодня неплохо выглядели. У них были моменты, просто не забили. Думаю, они ещё скажут своё слово. Они начинают набирать обороты. К ним нет претензий.

Как готовиться к Швейцарии? Разберём их игру. Посмотрим, что можно будет им противопоставить», — приводит слова Мамбеталиева Шайба.kz

Чехия в следующем матче чемпионата мира сыграет со сборной Латвии 15 мая. Сборная Казахстана встретится со Швейцарией 16 мая.

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