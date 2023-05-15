«Вегас» и «Эдмонтон» установили рекорд XXI века по скорострельности в плей-офф НХЛ

В эти минуты проходит шестой матч серии полуфинала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Вегас Голден Найтс». Встреча проходит в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». На момент написания новости в игре второй период, гости ведут со счётом 3:2.

Начало встречи выдалось очень результативным. За 55 секунд со старта поединка было забито две шайбы. На 24-й секунде матча Райлли Смит открыл счёт во встрече. На 55-й секунде канадский форвард «Ойлерз» Коннор Макдэвид сравнял его. Таким образом, «Вегас» и «Эдмонтон» установили рекорд XXI века по скорости заброса первых двух шайб со старта поединка плей-офф.

Этот результат — лучший в XXI веке и второй в истории. В 1993 году «Ванкувер» и «Лос-Анджелес» забросили две шайбы за первые 52 секунды матча.