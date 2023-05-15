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«Адмирал» объявил о заключении контракта с Чудиновым

«Адмирал» объявил о заключении контракта с Чудиновым
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Хоккейный клуб «Адмирал» достиг соглашения с Максимом Чудиновым, сообщает пресс-служба клуба. Контакт с защитником рассчитан на один сезон.

В прошедшем регулярном сезоне КХЛ 33-летний хоккеист сыграл 33 матча за «Спартак», набрав 5 (3+2) очков.

Игрок обороны имеет большой опыт выступления в Континентальной хоккейной лиге. За свою карьеру он провёл в КХЛ 709 матчей, в которых отметился 238 (78+160) результативными баллами. В составе СКА (2015, 2017) и «Авангарда» (2021) защитник становился обладателем Кубка Гагарина. В 2014 году в составе национальной сборной он стал чемпионом мира. Чудинов является заслуженным мастером спорта России.

В 2010 году Максим был задрафтован в седьмом раунде под общим 195-м номером клубом «Бостон Брюинз».

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