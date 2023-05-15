Валиуллин: Радулов в ближайшие годы может дать новое и ребятам, и «Ак Барсу», и республике

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал, что возраст практически не сказывается на игре лидеров казанского клуба.

«Большинство лидеров «Ак Барса» – возрастные игроки, на сколько лет есть потенциал у этой команды? Не могу конкретно ответить на этот вопрос. Но возраст Радулова не сказался на его игре. Он первым приходит на лёд, уходит последним, он всё выжимает из себя. Если смотреть, как разминаются Шипачёв и Войнов, то сразу становится понятно, какие это мастера. В 35 лет они могут быть физически крепче, чем игроки, которым по 25. Всё благодаря их отношению к делу.

Вокруг Радулова в ближайшие два-три года можно строить команду? У него ещё год контракта с «Ак Барсом». Считаю, что в ближайшие два-три года он может дать новое и ребятам, и клубу, и республике», — сказал Валиуллин в интервью «БИЗНЕС Online».

Радулов по итогам регулярного чемпионата стал третьим бомбардиром КХЛ, набрав 57 (25+32) очков в 62 матчах.