Генменеджер «Ак Барса»: Билялетдинов ужесточил атмосферу, поставил некоторых в рамки

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин рассказал о возвращении Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера казанцев и о том, что специалист поменял в раздевалке команды.

«Сложно ли было уговорить Билялетдинова вернуться к тренерской работе? Он же сам сказал – уговаривать работать в «Ак Барсе» никого не нужно, но мы действительно долго это обсуждали. Первым кандидатом на пост был Юрий Бабенко, параллельно рассматривали и других кандидатов, но, учитывая предстоящий тяжёлый плей-офф, Билялетдинов с его опытом был оптимальным вариантом для нас. Он знает клуб, знает команду, видел, как строился тренировочный процесс с самого лета, понимал, что стоит улучшить.

Хотя сам Зинэтула Хайдярович был доволен работой на позиции советника, он общался с Академией хоккея, подсказывал тренерам «Ирбиса» и «Барса». А главному тренеру нужно быть с командой 24 часа в сутки. Когда Билялетдинов понял, что ему это по силам, он согласился возглавить основную команду и перешёл на другой уровень. Мы ему очень благодарны за это.

Что он изменил после ухода Знарка? Игроки начали ежедневно оттачивать одни и те же вещи. Появилась стабильность в звеньях, он подгонял нападающих под сочетания.

Ему пришлось менять атмосферу в раздевалке? Атмосфера и так была неплохая. Но Билялетдинов её ужесточил, немного закрутил гайки, поставил некоторых в рамки. Каждый понимал, для чего он работает. В команде появилось больше порядка. За счёт авторитета, работы и общения. Все знают, кто такой Билялетдинов, это тоже сказалось. Когда он ещё был советником, проводил очень большую работу – индивидуально общался с хоккеистами, помогал им лучше понять свою роль в команде. А уже с переходом на роль главного тренера лично внёс нужные правки», — приводит слова Валиуллина «БИЗНЕС Online».

Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.