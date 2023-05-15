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Маршессо стал шестым действующим игроком, сделавшим хет-трик в периоде матча Кубка Стэнли

Маршессо стал шестым действующим игроком, сделавшим хет-трик в периоде матча Кубка Стэнли
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Канадский нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо по ходу матча с «Эдмонтон Ойлерз» записал в свой актив натуральный хет-трик. Форварду потребовалось на это всего 14 минут. Все три шайбы были заброшены по ходу второго периода.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 32-летний форвард стал шестым действующим игроком, сделавшим хет-трик в одной двадцатиминутке матча Кубка Стэнли. Ранее это удалось Эвандеру Кейну (в 2022 году), Владимиру Тарасенко (2022), Денису Гурьянову (2020), Джейку Гюнцелю (2018) и Джеффу Картеру (2014).

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

В Эдмонтоне (Канада) завершился шестой матч полуфинала Западной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 5:2.

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