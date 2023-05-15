Валиуллин: не считаю приглашение Знарка в «Ак Барс» ошибкой

Генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал приглашение Олега Знарка в казанский клуб прошлым летом.
«Приглашение Знарка было ошибкой? Век живи – век учись. Не жалею, что мы его пригласили. Знарок – большая фигура в хоккее, он добился многого. Я искренне считаю, что это не ошибка.
Можно сказать, что спасли сезон отставкой Знарка? Возможно, так и есть. За время существования «Ак Барса» всего один раз тренера меняли по ходу сезона. Это был тяжёлый шаг, но жизнь показала, что он был правильным.
В каких отношениях расстались со Знарком? Личное общение осталось, мы на связи. Поздравляли его с днём рождения и другими праздниками», – сказал Валиуллин в интервью «БИЗНЕС Online».
Напомним, «Ак Барс» отправил Знарка в отставку с поста главного тренера 2 декабря 2022 года из-за неудовлетворительных результатов.
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