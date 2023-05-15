Автор хет-трика «Эдмонтону» Маршессо оценил выход «Вегаса» в полуфинал Кубка Стэнли

Канадский нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо подвёл итог серии с «Эдмонтон Ойлерз» (4-2).
«Мы определённо собираемся насладиться этой победой, но мы закончили только на половине пути. Каждый матч все здесь просто пытаются играть правильно, и иногда мы получаем вознаграждение. Мой хет-трик? Одна игра — один парень, другая игра — другой. Таков наш менталитет в этом году: просто будь следующим полезным игроком и продолжай в том же духе», — приводит слова Маршессо официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Маршессо по ходу матча с «Эдмонтоном» записал в свой актив натуральный хет-трик. Форварду потребовалось на это всего 14 минут. Все три шайбы были заброшены по ходу второго периода. 32-летний форвард стал шестым действующим игроком, сделавшим хет-трик в одной двадцатиминутке матча Кубка Стэнли.
- 15 мая 2023
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