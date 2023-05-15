Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 15 мая, турнирная таблица

Сегодня, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился четвёртый игровой день, который включил в себя четыре встречи.
Группа «А»
Германия — США — 2:3
Финляндия — Швеция — 1:2 Б
Победу сборной США принесли точные удары Ронни Аттарда, Шона Фаррелла и Мэтта Коронато. У соперника отличились Самуэль Сорамис и Джастин Шюц.
Швеция и Финляндия обменялись шайбами Оскара Линдберга и Юхо Ламмикко, а в серии буллитов победу Швеции принесла точная попытка Лукаса Рэймонда.
Группа «B»
Канада — Словакия — 2:1 Б
Чехия — Латвия — 3:4 ОТ
Сборные Канады и Словакии обменялись точными бросками в первом периоде, а затем до серии буллитов не могли выявить победителя. Решающий буллит у канадцев реализовал нападающий Джек Куинн.
В основное время Чехия и Латвия устроили град шайб: за чехов отличились Давид Немечек, Доминик Кубалик и Михал Кемпны, у Латвии шайбы забросили Рихард Букартс, Мартиньш Дзиеркалс и Оскар Цибульскис. В овертайме шайба Оскара Батни прервала трёхматчевую беспобедную серию Латвии на чемпионатах мира.
Турнирная таблица чемпионата мира по итогам четырёх игровых дней
- 15 мая 2023
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