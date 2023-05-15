Чемпионат мира по хоккею — 2023: результаты матчей 15 мая, турнирная таблица

Сегодня, 15 мая, на чемпионате мира по хоккею в Латвии и Финляндии завершился четвёртый игровой день, который включил в себя четыре встречи.

Группа «А»

Германия — США — 2:3

Финляндия — Швеция — 1:2 Б

Победу сборной США принесли точные удары Ронни Аттарда, Шона Фаррелла и Мэтта Коронато. У соперника отличились Самуэль Сорамис и Джастин Шюц.

Швеция и Финляндия обменялись шайбами Оскара Линдберга и Юхо Ламмикко, а в серии буллитов победу Швеции принесла точная попытка Лукаса Рэймонда.

Группа «B»

Канада — Словакия — 2:1 Б

Чехия — Латвия — 3:4 ОТ

Сборные Канады и Словакии обменялись точными бросками в первом периоде, а затем до серии буллитов не могли выявить победителя. Решающий буллит у канадцев реализовал нападающий Джек Куинн.

В основное время Чехия и Латвия устроили град шайб: за чехов отличились Давид Немечек, Доминик Кубалик и Михал Кемпны, у Латвии шайбы забросили Рихард Букартс, Мартиньш Дзиеркалс и Оскар Цибульскис. В овертайме шайба Оскара Батни прервала трёхматчевую беспобедную серию Латвии на чемпионатах мира.

Турнирная таблица чемпионата мира по итогам четырёх игровых дней