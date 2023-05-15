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Швеция по буллитам обыграла Финляндию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до трёх матчей

Швеция по буллитам обыграла Финляндию, продлив победную серию на ЧМ-2023 до трёх матчей
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Нокиа-Арена» в Финляндии состоялся матч группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встретились сборные Финляндии и Швеции. Основное время встречи закончилось со счётом 1:1, а по буллитам точнее оказались хоккеисты Швеции.

Счёт в матче был открыт лишь на 38-й минуте: шведов вперёд вывел Оскар Линдберг (Фабиан Зеттерлунд, Йонатан Берггрен). Юхо Ламмикко (Харри Песонен, Каспери Капанен) точным броском в третьем периоде перевёл матч в овертайм. По буллитам победу в матче одержала команда Швеции.

Сборная Финляндии в первом матче на ЧМ-2023 уступила США (2:3), а затем победила Германию (3:4). В следующем туре их ждёт матч с Францией (17). Сборная Швеции обыграла Германию (1:0) и Австрию (5:0). 18 мая команда сыграет с Венгрией.

ЧМ-2023. Группа A
15 мая 2023, понедельник. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
1 : 2
Б
Швеция
0:1 Линдберг (Зеттерлунд, Берггрен) – 37:17   1:1 Ламмикко (Песонен, Капанен) – 46:47   1:2 Рэймонд – 65:00
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