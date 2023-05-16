Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1, благодаря которой они вышли в полуфинал Кубка Стэнли.

В 1/2 финала турнира соперником «Далласа» будет «Вегас», который на стадии четвертьфинала оказался сильнее «Эдмонтона». Во втором полуфинале путёвку в решающую стадию Кубка Стэнли разыграют «Каролина» и «Флорида». В каждой из четырёх претендующих на победу в турнире команд есть как минимум один представитель России.

Таким образом, восьмой сезон подряд россиянин станет обладателем Кубка Стэнли. В последний раз россияне оставались без трофея в сезоне-2014/2015, когда победу праздновал «Чикаго Блэкхоукс». В предыдущем сезоне победителем турнира стал «Колорадо», в котором выступает Валерий Ничушкин.