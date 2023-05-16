38-летний Павелски вышел на седьмое место по участиям в седьмых матчах в плей-офф НХЛ

Завершился седьмой матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча проходила в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр». Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Сегодняшний седьмой матч стал 10-м в карьере 38-летнего ветерана НХЛ Джо Павелски. Американский форвард «Далласа» вышел на седьмое место по участиям в седьмых матчах в плей-офф НХЛ, повторив результат Карла Хагелина, Райана Макдона и Кори Перри.

Рекорд в этой номинации принадлежит нападающему «Бостона» Патрису Бержерону (14), на втором месте располагаются Никлас Бекстрём, Давид Крейчи и единственный россиянин в списке — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Следом находятся Милан Лучич и Брэд Маршан, сыгравшие по 11 таких матчей.